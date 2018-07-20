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Büyükşehir yaraları sarıyor

SABAH ’in gündeme taşıdığı ‘’na şehir eşkıyalarının verdiği zararın izleri Büyükşehir tarafından gideriliyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
Büyükşehir yaraları sarıyor
SABAH 'in gündeme taşıdığı Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ''na şehir eşkıyalarının verdiği zararın izleri gideriliyor. Tahrip edilen tesisler ve kırılan malzemeler Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak yenilendi.

TAHRİBAT GİDERİLDİ
'Konyaaltı'nı Sabote Ettiler' ve 'Eşkıyalıkta Sınır Yok' başlıklarıyla iki kez gündeme getirilen Konyaaltı'ndaki tahribat giderildi. Bilinçli olarak sahil bandının pırlantası projeyi sabote etmek için zarar verilen, basketbol sahası, duş kabinleri, aydınlatma lambaları ve dubalar yenilendi. Yaklaşık 130 milyon liraya mal olan proje hizmete açılmasından kısa bir süre sonra tahrip edilirken, zarar verilerek yenilenen yerler SABAH Akdeniz muhabiri tarafından görüntülendi.
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Büyükşehir yaraları sarıyor
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