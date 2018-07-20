Çığlık yankı buldu

Antalya
'da daha önce kalp yetmezliğine yakalanan babası için okulunu, ardından felç geçiren annesi için de işini bırakan gencin çığlığı duyuldu. Muratpaşa ilçesinde Candar ailesinin tek çocuğu olan Erdem Candar (30), henüz 17 yaşındayken babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalmış, ailesinin geçimini tek başına sırtlayan genç adam, felç geçiren annesi Belgin Birgül'ün (54) felç olmasıyla işini de bırakmış, annesine bakmaya başlamıştı. Gazetelerde çıkan haberlerin ardından Candar'ın yardım isteği karşılık buldu. MUTLULUK GÖZYAŞI
Candar'ın durumunu gören bir hayırsever, kendisini arayarak hesap numarasını istedi. Kimliğini gizli tutan hayırsever, tedavi masrafı olan 40 bin TL'yi Candar'ın hesabına yatırdı. Tam umudunu yitirmişken gelen yardımı gören genç adam, bu mutlu gelişmeyi annesiyle paylaştı. Daha önce umutsuzluğun gözyaşlarını döken anne ile oğul bu sefer mutluluk gözyaşı döktü. ARTIK KONUŞABİLECEK
Hayırsevere çok teşekkür ettiğini belirten Candar, "Haberin yayınlanmasının ardından sosyal medya üzerinde haber linkleri paylaşıldı. Bir hayırsever vatandaş gazeteden durumumuzu görmüş ve beni aradı. 40 bin lira yatırdığını söylediğinde ise çok mutlu oldum. Anneme durumu söyledim ve gözümüzden mutluluk yaşları akmaya başladı. O parayla annemin tedavisini gerçekleştireceğiz artık. Doktorla görüştük. Şah damarı açılacak, eli kolu tutmaya başlayacak. 3-4 ay sonrası ise konuşma terapisti eşliğinde tekrar konuşmaya başlayabilecek. En güzeli ise bana Erdem diye seslenebilecek" dedi.