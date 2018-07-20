Çığlık yankı buldu İşini bırakıp felçli annesine bebek gibi bakan gencin çığlığı karşılık buldu. Bir hayırsever, 40 bin lira tutan tedavi masrafını üstlendi. Umutsuzluk, yerini mutluluk gözyaşına bıraktı

Giriş Tarihi: 20.7.2018