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Çöp manzaralı protokol yolu

Çevre ödülü almakla övünen CHP’li , çevre katliamına göz yumuyor. ’ndaki boş araziler moloz ve çöp yığınları ile dolup taşıyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
Çöp manzaralı protokol yolu
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından üst üste 3'üncü kez 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlik' ödülü verilen Antalya'nın CHP'li 'nde çevre kirliliği diz boyu yükseliyor.

PİS KOKU YAYILIYOR
'da protokol yolu olarak bilinen ve her yıl milyonlarca turistin geçtiği 'nın Muratpaşa ilçesi bölümü moloz ve çöplükten geçilmiyor. Antalya'nın imajına gölge düşüren görüntüler çevre sağlığını da olumsuz etkiliyor. Sorumsuzca atılan çöp ve hafriyatlar bölgede kötü koku yayılmasına neden oluyor. Çevre ödüllü belediyeye yakışmayan manzara karşısında yönetimin sessiz kalması tepki çekiyor. Öte yandan bazı mahallelerde sokak aralarında çöplerin toplanmaması ödüle zıt görüntüler ortaya çıkartıyor.

ÖDÜLE TEZAT GÖRÜNTÜ
ŞEHRE gelen turistlerin büyük çoğunluğunun geçtiği Yeşil Dere Mahallesi'nde boş araziye çöp ve hafriyat dökülerek hem çevre hem de görüntü kirliliği yaratılıyor. Şehrin dört bir yanına 'Çevre Ödülü Üçüncü Kez Muratpaşa'nın' billboardları asan Muratpaşa Belediyesi'nin yaşanan çevre katliamına karşı hiçbir önlem almaması dikkat çekiyor
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Çöp manzaralı protokol yolu
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