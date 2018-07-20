EXPO alanı canlanıyor

23 NISAN 2016 tarihinde 'Çiçek ve Çocuk' temasıyla kapılarını açan fakat ilerleyen süreçte ani ziyaretçi düşüşüyle bekleneni veremeyen EXPO
2016 için önemli bir karar alındı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya
İl Müdürlüğü yönetimine devredilen EXPO 2016'ya girişlerin ücretsiz olacağı açıklandı. Alandaki yeşillendirme çalışmalarının yüzde 60'a yakınının tamamlandığı bildirilirken, 15 gün sonra EXPO'nun hazır hale getirileceği kaydedildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Antalya
İl Müdürü Mustafa Özen, EXPO 2016'nın devir işlemlerinin ardından hummalı bir çalışmaya girdiklerini kaydetti. EXPO'nun gerek Antalya gerekse Türkiye için büyük bir nimet olduğuna dikkat çeken Özen, EXPO'nun açılışının ardından gelişen süreçte kamuoyunda kapanmış, işlevini bitirmiş bir algı oluştuğuna değindi. Özen, "Neden buraya ziyaretçi gelmiyor? diye düşündük. Önce girişleri ücretsiz yaptık. Daha sonra bakım çalışmalarına başladık. 15 gün içerisinde alanın bakımı tamamlanmış olacak. Ben inanıyorum bir gün EXPO Antalya ile bir bütün haline gelecek ve Antalya buna sahip çıkacak" diye konuştu.