Geri vites

Antalya
spor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, eski yönetim tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelirlerine temlik konulmasının ardından "Transfer
politikamızda değişikliğe gitmek zorunda kaldık" açıklamasını yaptı. Sezon öncesi transfer bütçesini 10 milyon euro olarak açıklayan Antalyaspor
'da TFF gelirlerine temlik konulmasının ardından transfer politikasında değişikliğe gitti. ASKIYA ALINDI
Bütçede kısıtlamaya gideceklerini açıklayan Cumhur Arıcı, buna rağmen hedeflerinde değişiklik olmadığını dile getirdi. Arıcı, "7 milyon lira gelire dokunamıyoruz. Bu yüzden transferde frene basmak zorunda kaldık. Sol bek ve sol açık transferleri için görüşmelerimiz devam ediyor. Yedek kulübesini de güçlendirmek için transfer çalışmalarımız vardı fakat yaşanan son gelişmelerin ardından askıya aldık" ifadelerini kullandı. GENÇ TESELLİSİ
Yaşanan bu olayın kendileri için iyi bir yönü olduğunun altını çizen Arıcı, "Pilot takımımız Kemerspor 2003'den 9 futbolcu takıma katıldı. Genç oyuncularımızın önü açıldı. Yeni yıldızları Antalya
spor ve Türk futboluna kazandırabiliriz. U19 Milli Takım
kadrosuna dahil edilen Doğukan Sinik en güzel örneklerden biri" diye konuştu