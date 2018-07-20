Kazalar hız kesmiyor

Antalya
'NIN Elmalı ve Manavgat ilçeleri ile Isparta
'da meydana gelen kazalarda 4 kişi ölümden dönerken 8 koyun telef oldu. Isparta'da özçekim yapıp sınava girmek için harekete geçen çiftin otomobili kaza sonucu hurdaya döndü. Evli ve 1 çocuk babası Ali Çırak, önceki gün İçişleri Bakanlığı tarafından açılan bekçilik sınavının yapılacağı yere gitmek için 32 EE 205 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ali Çırak'ın kullandığı eşi Gülçin Çırak'ın da bulunduğu otomobil Afyonkarahisar
'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında 09 KN 374 plakalı kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki Ali ve Gülçin Çırak hafif yaralandı. TIR ÜZERİMİZE GELİYOR GALIBA
Ali ve Gülçin Çırak'ın kazada
n yarım saat önce otomobilde yaptıkları özçekimi 'Sınav heyecanı' notuyla sosyal medyada paylaştığı görüldü. Ali Çırak, "18.30 sıralarında akaryakıt istasyonuna girdik. Çıkarken sol tarafıma baktığımda kamyonun hızlı geldiğini gördüm. Eşime dönerek, 'Bu TIR üzerimize geliyor galiba' dedim. Sonra bize çarptı" dedi. KOYUNLAR TELEF OLDU
MANAVGAT'TA otomobilin elektrikli bisiklette bulunan çobankaldırılan
üne çarpması sonucu çoban yaralandı, 8 koyun telef oldu. Oymapınar yolu üzerinde Metin İmalı'nın kullandığı 07 AEEO 35 plakalı otomobil yolun ortasından gelen koyunlara ve yanlarında plakasız elektrikli bisikletle giden çoban Mustafa Kocaoğlu'na çarptı. Kazada çoban Kocaoğlu yaralanırken, 8 koyun telef oldu, 2 koyun da yaralandı. Yaralı çoban Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. YOLDAN ÇIKTI
ELMALI ilçesinde ise kontrolden çıkıp devrilen kamyonun şoförü yaralandı. Düdenköy Mahallesi kavşağında 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, Finike'den Elmalı istikametine giden Murat Atak'ın kullandığı 07 TDR 29 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada şoför Murat Atak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Atak'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.