Su sporlarında öncüyüz

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi ve giderek popüler hale gelen su sporları
sektöründe Antalya
zirvede yer alıyor. Ülke genelinde 470 civarında su sporu tesisi bulunurken bunların 287'si Antalya
'da yer alıyor. Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Ahmet Çetin, su sporlarının ülke ekonomisine çok yüksek girdi sağladığını belirterek sektörün önemine dikkat çekti. 206 işletmenin Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesi ile faaliyet gösterdiğini, 81 işletmenin ise Büyükşehir denetiminde onay verilmiş özel işletmeler olduğunu belirten Çetin, "Antalya'da sektörün önündeki en büyük sorun işletmecilerin her yıl ruhsat yenilemek zorunda kalmalarıydı. Odamızın girişimleri sonucu ruhsat süresi 1 yıldan 5 yıla çıkartıldı" dedi. TURİSTİ OTELDEN ÇIKARIYOR
Su sporlarının ülke ekonomisine çok ciddi katma değer sağladığını belirten Çetin, "Antalya'da yıllardır esnafın şikayet ettiği konu turistin otelden çıkmaması. Su sporları ile beraber turistler gerek otelden çıkarak gerekse otel içinde çok ciddi rakamlar ödüyor. Bazen paket halinde aldıkları tatilden daha fazla para su sporlarına harcıyorlar" dedi. KALİTE ÇOK ÖNEMLİ
Su sporlarının ciddi riskler taşıyan bir iş kolu olduğunu ifade eden Çetin, kalitenin çok önemli olduğunun altını çizdi. Yaşanabilecek olumsuz bir durumda imajın sarsılabileceğini belirten Çetin, oda olarak kalite arttırıcı çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Çetin, "Odamız tarafından işletmelerin belgelendirilip, sertifikalandırma çalışmalarımız var" dedi.