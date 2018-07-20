Vicdansız dolandırıcılar

Antalya
Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın duyguları ile oynayıp paralarını olan 4 kişiyi yakaladı. Antalya
merkezli Ankara, İzmir ve Mersin'de gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda vali ve belediye başkanı adına aradıklarını söyleyerek, LÖSEV ve yardım dernekleri adına parası topladığı iddia edilen 4 kişi yakalandı. DUYGU SÖMÜRÜSÜ
Mağdurların Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne şikayeti üzerine harekete geçen Antalya polisi, çalışma başlattı. Zanlıların telefonlarını dinlemeye alan ekipler, şebekenin telefonla aradıkları kişileri 'vali, vali yardımcısı, belediye başkanı ve özel kalem müdürü' gibi aradıklarını belirledi. Zanlıların yüz binlerce lira para topladıkları belirlendi. Polisin yaptığı baskınla M.T, M.Y., M.S. ve M,Ş.E. gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen zanlıların sorgusu sürüyor.