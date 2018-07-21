Atık piller toplanıyor

TAŞINABİLİR Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), 2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunda Türkiye genelinde toplam 360 ton atık pil topladı. Antalya
, 15 tonla en çok atık pil toplanan 5 ilden biri oldu. ANTALYA YÜZDE 100 ARTTI
TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar Boyacılar, "Atık pilin yüzde 40'ını okullardan topladık. Bunun için de eğitimlerimiz ve kampanyalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi. Atık pil toplamada Antalya
'da geçen sene 33 ton atık pil toplanırken, 2016-2017 ders yılında okullardaki miktarın 7 bin 509 kilo olduğunu belirten Boyacılar, 2017-2018 ders yılında ise yüzde 100'ü aşan oranda artışla okullarda toplanan atık pil miktarının 15 bin 219 kiloya yükseldiğini açıkladı.