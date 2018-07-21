Azmin zaferi

Antalya
'DA her 1000 doğumdan birinde görülen spina bifida (omurilikte gelişim bozukluğu) hastalığıyla dünyaya gelen Simge Elif
Poyraz (22), sporla yaşama tutundu. 4 ay önce başladığı halter sporunda ilk şampiyonasında Türkiye ikincisi olan, Simge Elif, zayıf ayak kaslarını güçlendirmek için başladığı halterde Avrupa şampiyonluğunu kazanıp, yeniden yürümeyi hayal ediyor. HERKESE İNAT
Poyraz ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü Simge Elif, Antrenörü Ekrem Celil gözetiminde Antalya
Spor Salonu'nda günde 7 saat antrenman yapıyor. Gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini belirten azimli sporcu, "Herkese inat bu sporu başaracağım, şampiyon olacağım. En büyük destekçim annem, ailem. Fizik tedavi ve sporla yeniden ayağa kalkacağım. Kaslarım zayıf olduğu için yürüyemiyorum ama zoru başaracağım" dedi. GÜÇLÜ OLACAĞIM
Engelli birey olarak eve kapalı olmayı asla kabul etmediğini vurgulayan Simge Elif, "Kimseye kulak asmadan, engelli olmayı kabul etmeden hayatıma devam ediyorum. Denize, gezmeye gidiyorum. Anne ve babalara sesleniyorum engelli bireyler kesinlikle eve kapatılmamalı. Ben yaşamayı seviyorum, sorunsuz nefes alıyorum. En sonunda ayağa kalkacağım, bu hayata ve insanlara karşı dimdik ayakta güçlü olacağım" dedi.