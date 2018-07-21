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CHP’de kurultay sesleri

’nın Manavgat ilçesinde İlçe Başkanı Coşar, Alanya’da ise Takavut ve Zavak olağanüstü kurultay için noterden imza verdi

Giriş Tarihi: 21.7.2018
CHP’de kurultay sesleri
CHP'DE 'Değişim ve Dönüşüm Kurultayı' için başlatılan noter tasdikli imza kampanyasına Alanya ve Manavgat ilçelerinden de destek geldi. Kurultay delegesi ve Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yönetim kurulu üyeleri notere giderek imza verdi. İmza veren İlçe Başkanı Coşar, 'Değişim ve Umut' için CHP tabanı adına imza verdiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya'da milletvekilleriyle birlikte 33, Manavgat'ta ise İlçe Başkanı Aliye Coşar ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen olmak üzere 2 kurultay delegesi bulunuyor.

VEKİL ADAYI İMZA VERDİ
Alanya'da da kurultay delegesi olan ve da imza verdi. 24 Haziran sürecinde milletvekili adayı olan Ali Takavut ile CHP'nin Alanya'daki önemli isimlerinden Ömer Zavlak, 'nin CHP Genel Başkanı olmasını istediklerini söylerken, İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, her iki ismin kararlarına saygı duyduklarını belirtti.

TABAN DEĞİŞİM İSTİYOR
Ömer Zavlak "Halkımız ve parti tabanının sesini dinledim. Değişim önce CHP'den başlayacak" dedi. Değişimin şart olduğunu düşündüğü belirten Ali Takavut ise "Parti oyu yüzde 22'lerde kalmışken, yüzde 30 barajını aşmış bir Muharrem İnce gerçeği var" dedi.
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CHP’de kurultay sesleri
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