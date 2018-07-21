Esnaf beklentide

2012 yılına kadar yurtdışından gelerek 'dövizle askerlik' yapanları ağırlayan Burdur, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasıyla ekonomik olarak olumsuz etkilenmişti. Türkiye'de döviz karşılığı bedelli askerlik yapılan tek il olan Burdur'da özellikle 58'inci Piyade Eğitim Alayı
güzergahında bulunan Kışla Caddesi'nde çok sayıda lokanta, pastane, fotoğrafçı, kafe ve askeri malzeme satan dükkan bu süreçte kepenk kapatmıştı. BURDUR ESNAFI IÇIN CAN SİMİDİ OLACAK
Burdur 58'inci Piyade Eğitim Alayı nizamiye kapısı karşısında faaliyet gösteren Ebruli Kafe-Askeri Malzeme satış yerinin sahibi Ramazan Yağız, bedelli askerlik hizmetinin Burdur'a verilmesi halinde kendisi gibi esnafın nefes alacağını söyledi. Yağız, "Eskiden çok güzel kazanıyorduk. Ancak sistem değişince ayakta durmakta zorlanıyoruz. Hatta bir çok esnaf kepenk kapattı. Tekrar uygulamaya geçilirse can simidimiz bedelli olur" ifadelerini kullandı. ÜNLÜ İSİMLERİN ADRESİ
YURTDIŞINDA yaşayıp vatani görevini Burdur'da bedelli olarak yapanlar arasında ünlü isimler de yer alıyordu. Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci, basketbol hayatını ABD'de sonlandırdıktan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olan Hidayet Türkoğlu, ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, Rafet El Roman
, Kubat ve Mehmet Ali Erbil
gibi sanat dünyasının bilinen isimleri de Burdur'da 21 gün askerlik yaptı.