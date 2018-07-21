Katliama 4 müebbet

Antalya
'DA, eşi Dilem İçoğlu Öz (30), kayınpederi Mevlüt İçoğlu (54) ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı (31) öldüren, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu (55) da ağır yaralayan işadamı Tacit Öz 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. TEK HATAM AYRILMAK
Eşiyle tartıştıktan sonra babasının evine bırakan, sonra pişman olunca almaya gitmesine rağmen kabul edilmeyen Tacit Öz, eşi, baldızı ve kayınpederini oldürüp kayınvalidesini yaraladıktan sonra tutuklanmıştı. Antalya
5'inci Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Öz'ün 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Öz, tek hatasının eşinden ayrılmak olduğunu, eşini ve ailesini tehdit etmediğini belirterek, savunma için ek süre verilmesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
Antalya'da geçen yıl eşini, baldızını ve kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini de ağır yaralayan işadamı Tacit Öz hakkında 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi