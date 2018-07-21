Konyaaltı’nda festival günü

Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konyaaltı Sahil Projesi
, yeni adıyla Sahil Antalya
Yaşam Parkı'nda ertelenen '1. Yaz Festivali' Murat Boz konseri ile bugün başlıyor. KONSER SAAT 21.00'DA
Yapımı yaklaşık 130 milyon liraya mal olan yemyeşil görüntüsü, spor alanları, yaşam alanları, bisiklet yolları, rengarenk peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile tamamen halka açık olan Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki konser Su Otel yanındaki Olbia Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Janti', 'Maximum', 'Uçurum', 'Şans' ve 'Aşklarım Büyük Benden' albümleri ile büyük başarı yakalayan Murat Boz'un konseri ücretsiz olacak. 1 milyon 100 bin metre karelik alanda yapılan Konyaaltı Sahil Projesi yenilenen yüzüyle Antalyalıların ve tatilcilerin buluşma noktası haline geldi.