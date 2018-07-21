Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Konyaaltı’nda festival günü

Konyaaltı’nda festival günü

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Konyaaltı’nda festival günü
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen , yeni adıyla Sahil Yaşam Parkı'nda ertelenen '1. Yaz Festivali' Murat Boz konseri ile bugün başlıyor.

KONSER SAAT 21.00'DA
Yapımı yaklaşık 130 milyon liraya mal olan yemyeşil görüntüsü, spor alanları, yaşam alanları, bisiklet yolları, rengarenk peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile tamamen halka açık olan Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki konser Su Otel yanındaki Olbia Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Janti', 'Maximum', 'Uçurum', 'Şans' ve 'Aşklarım Büyük Benden' albümleri ile büyük başarı yakalayan Murat Boz'un konseri ücretsiz olacak. 1 milyon 100 bin metre karelik alanda yapılan Konyaaltı Sahil Projesi yenilenen yüzüyle Antalyalıların ve tatilcilerin buluşma noktası haline geldi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaaltı’nda festival günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN