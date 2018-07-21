Masal gibi defile Gelinlerin hayallerini süsleyen kına geceleri için organizasyon yapan bir firma, konuklar için masalları aratmayan defile yaptı





3 AYLIK MANKEN

Firmanın açılışı özel davetlilerin katılımıyla yapılırken gelin adaylarının kına gecelerinde giydiği kaftanlarla yapılan defile davetlileri adeta sihirli bir masalın içinde yolculuğa çıkardı. Ece Nur Tokel, Sevda Selin Yaşar, Kardelen Gacaner, Gamze Kebapçı, Aysu Beyza Akçay, Figen Harmanlı, Gözde Met, Tansu Zeybek, Çağla Yaman ve Sabine Topan'dan oluşan mankenler birbirinden değişik kına geceleri kıyafetlerinin yanı sıra gelinlikleri de sundu. Firma sahibi Yudum Yaşar'ın da kucağında 3 aylık bebeği Maya ile birlikte mankenlik yaptığı tanıtımda mankenler davetliler tarafından alkışa tutuldu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Muğla 'nın Fethiye ilçesinde profesyonel bir ekibin yardımıyla kına gecesi yapmak isteyen gelin adayları için özel bir defile düzenlendi. Fethiye'de açılışı gerçekleşen Maya Tasarım Organizasyon, gelin adaylarının en güzel ve özel anlarında profesyonelce yanlarında olacak.Firmanın açılışı özel davetlilerin katılımıyla yapılırken gelin adaylarının kına gecelerinde giydiği kaftanlarla yapılan defile davetlileri adeta sihirli bir masalın içinde yolculuğa çıkardı. Ece Nur Tokel, Sevda Selin Yaşar, Kardelen Gacaner, Gamze Kebapçı, Aysu Beyza Akçay, Figen Harmanlı, Gözde Met, Tansu Zeybek, Çağla Yaman ve Sabine Topan'dan oluşan mankenler birbirinden değişik kına geceleri kıyafetlerinin yanı sıra gelinlikleri de sundu. Firma sahibi Yudum Yaşar'ın da kucağında 3 aylık bebeği Maya ile birlikte mankenlik yaptığı tanıtımda mankenler davetliler tarafından alkışa tutuldu.