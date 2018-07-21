Sahilde Özbey-Kınay şov

Antalya
'NIN Lara sahilinde bulunan Mai Tai Beach Club'de geçtiğimiz hafta sonu Merve Özbey
ve Erdem Kınay
bir konser verdi. Sahne aldığı mekanlardaki performansı ve sempatik tavırları ile büyük bir başarı yakalayan Merve Öbey ve Erdem Kınay Antalyalı hayranları ile buluştu. ÖZBEY ANTALYA HAYRANI
Özellikle gençlerin akın ettiği konserde yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Merve Özbey ve Erdem Kınay gördüğü ilgi karşısında çok memnun kaldı. İşletme Sahibi Burhan Beltek, yaz eğlencelerinin sezon sonuna kadar devam edeceğini söyledi.