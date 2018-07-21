Şoförlere hayal sattılar

Antalya
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55 şoför, 4 bin euro maaşla Norveç'te işe yerleştirilme vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürdü. Yurt dışında dolgun maaşla iş bulma hayali kuran şoförler, Kepez'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekledikleri kişilerin gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını ileri sürerek polise müracaat etti. Minibüsle Antalya
'ya gelmek üzere yolda olan 30 şoför de, arkadaşlarının durumu bildirmesinin ardından memleketlerine döndü. TEKLİF CAZİP GELMİŞTİ
Dolandırıldığını iddia eden şoförlerden Savaş Seçim, Konya
'nın Seydişehir ilçesinden Norveç'e gitmek için arkadaşlarıyla Antalya'ya geldiklerini söyledi. Seçim, "Tanıdıklarımız aracılığıyla bize ulaştılar. Teklif bize cazip geldi ve kabul ettik. Ön ödeme olarak 2 bin lira yatırdık. Alanya ilçesinde kısa bir toplantı yapıldı. Toplantıda sağlık raporu parası da verdik" diye konuştu. NE KOPARIRLARSA
İŞ vaadinde bulunan kişileri aradıklarını ancak ulaşamadıklarını kaydeden Seçim, "Bize Norveç'te 4 bin 100 euro maaş vadettiler. Günde 8 saat çalışıp hafta sonları tatil yapacağımız vaadinde bulunuldu" şeklinde konuştu. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden gelen şoför Hikmet Demir de kendisini Norveç'te işe yerleştireceklerini söyleyen kişilere 5 bin lira verdiğini iddia ederek "Kimden ne koparırlarsa almışlar" dedi. Şoförlerin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.