Tüyler ürperten itiraf

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde Alman vatandaşı Karin Ellen Hitzel'i öldürdüğü iddiasıyla Manavgat Adliyesi'ne çıkartılan şüpheli Şahin Avcı
'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın emniyette verdiği ifadesinde, "Karin'e bira içmeyi teklif ettim. Kabul etti. Bira içerken kalktım, Karin'e sarıldım. Beni itekledi ve polis çağıracağını söyledi. Yine sarıldım beni itekleyerek 'Polis' diye bağırdı. Bunun üzerine ben de onu itekledim. Yere düştü. Üzerine oturdum. 30 dakika kadar boğazını sıktım. Ağzından kan geldi ve hareketsiz kaldı. Pantolonun paçasından tutup evin arka tarafına otların olduğu yere götürdüm. Görülmesin diye bahçesindeki otlardan toplayıp üzerini örttüm" dedi. TAŞLA BAŞINA VURUP ÖLDÜRMÜŞ
Karin'in öldüğünü düşünerek bahçeden çıkmak üzereyken arkasından ses gelmesi üzerine geriye döndüğünü aktaran Şahin Avcı, "Arkamı döndüğümde Karin'in doğrulup oturduğunu gördüm. Yerden yumruk büyüklüğünde bir taş alıp attım. Taş yüzüne geldi ama Karin hiç etkilenmedi. Bunun üzerine daha büyük futbol topu kadar bir taş aldım ve arkasından dolanıp kafasına vurdum. Karin yığılıp düştü" dedi. Olayın ardından İskenderun'a gittiğini ifade eden Şahin Avcı daha sonra döndüğü Antalya
'nın Kepez ilçesinde yakalanmıştı.