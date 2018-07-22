550 bin kişi zirveyi gördü

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin kenti kuş bakışı izleme fırsatı sunduğu Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, şehrin cazibe merkezi oldu. 'Ayaklarınız yerden kesilecek' sloganı ile hizmete açılan teleferiği, 2017 yılında 350 bin, bu yıl ise Temmuz ayına kadar 200 bini aşkın kişi kullandı. Toplamda 550 bin kişi zirveye çıktı. HEDEF 100 BİN TURİST
Yaz sıcağından bunalan ziyaretçilerin zirvede serin bir hava almak için tercih ettikleri Tünektepe Teleferik'e özellikle yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET AŞ'nin işlettiği teleferiği bu yıl 30 bin turist kullanırken, teleferikte hedef 100 bin turist olarak belirlendi. Teleferiği en çok tercih eden Ruslar olurken, ardından Ukraynalılar ve İngilizler tercih ediyor. 9 DAKİKADA ZİRVEDE Antalya
'ya gelenlerin uğramadan gitmedikleri Tünektepe Teleferik, 36 kabinle hizmet verirken saatte bin 200 kişiyi taşıyabiliyor. Ziyaretçiler, muhteşem bir manzara eşliğinde yaklaşık 9 dakika süren yolculukla 605 metre rakımındaki Tünektepe'ye ulaşıyor.