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69’luk ressamın alkışlanacak azmi

Giriş Tarihi: 22.7.2018
69’luk ressamın alkışlanacak azmi
AntalyaLYA'DA 69 yaşında üçüncü üniversiteyi bitiren Rahime Halide Soysal'ın azmi görenleri şaşırtıyor. İşletme ve yönetim bölümlerinden mezun olduktan sonra girdiği Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Ana Sanat Dalı Bölümü'nden geçen yıl ikinci olarak mezun olan Soysal üstün başarı belgesi de almıştı. Bitirme ödevi olarak 1 yılda tamamladığı Mimar Sinan tablosu çok beğenilerek SDÜ Rektörlük binasına asılan Soysal, kendisi için duygusal önemi olan tablonun aynısını 3 ayda yeniden yaptı.
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69’luk ressamın alkışlanacak azmi
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