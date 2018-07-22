Alanyalı 5 öğrenci Almanya yolcusu

Antalya
LYA'NIN Alanya ilçesinden 5 öğrenci, 'Avrupa'da Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Güncel Otomasyon Programlarını Kullanabilme Stajı' başlıklı proje kapsamında staj görmek için Almanya'ya gitti. 22 Temmuz'da başlayan staj programı 4 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler, Almanya'da sahibi Türk olan bir otelde 15 gün staj yapacak. Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri staj öncesi Okul Müdürü Ahmet Uyar ile birlikte Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret etti. Sili, projenin genç turizmcilerin vizyonlarını geliştirmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.