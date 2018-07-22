Antalya’dan 34 bin arı ihracatı

Antalya
LYA'DA 2017 yılında 20 bin adet olan bombus arı kolonisi ihracatı, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 70 artarak, 34 bin koloniye ulaştı. Antalya
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Bombus arısı kolonisi ihracatından 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 1.1 milyon euro elde edildi" dedi. Mustafa Özen, geçtiğimiz yıl 476 bin adet kraliçe bombus arısı ihraç edildiğini ve bu ihracat karşılığında da 280 bin euro gelir sağlandığını söyledi. Özen, 2018 yılının ilk altı ayında ise 240 bin adet kraliçe arı ihraç edildiğini ve 114 bin euro ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.