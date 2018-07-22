ATSO’dan 224 kişiye iş eğitimi

Antalya
LYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Akademi yılın ilk 6 ayında bin 224 kişiye sertifikalı eğitim verdi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun eğitime verdiği önemin her geçen gün daha da arattığına vurgu yaptı. Çetin, "Yılın ilk yarısında 42 farklı eğitim programı düzenledik. Bu programlar içerisinde Zihin Haritalama, Nefes Terapisi, gibi kişisel eğitimler ile Bombalı Saldırılardan Korunma, Panik ve Acil Durum yönetimi gibi programlar da yer aldı. Ayrıca Barista eğitimi gibi mesleki eğitimler de düzenleyerek hem ihtiyacı olan sektöre hem de işsiz vatandaşlarımıza destek olduk" dedi. 20 YILDA 51 BİN SERTİFİKA
ATSO Akademi'nin faaliyet gösterdiği 21 yılda düzenlediği bin 154 eğitim ve verdiği 51 bin 362 sertifika ile önemli bir başarıya imza attığını belirten Davut Çetin, "Akademi çalışmalarımız her geçen gün daha da artarak sürecek. Önümüzdeki dönemler için de üyelerimiz ve hemşerilerimizden ilgilerini ve taleplerini ileterek desteklerini sürdürmelerini diliyorum" dedi.