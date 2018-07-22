Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Finike’de rekor katılım

Finike’de rekor katılım

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Finike’de rekor katılım
FİNİKE Halk Eğitimi Merkezi tarafından farklı branşlarda açılan yaz spor okulları büyük ilgi görüyor. Yüzme, basketbol, voleybol, futbol, satranç, jimnastik, tekvando, kick boks, bocce, masa tenisi, kort tenisi, serbest güreş branşlarında açılan yaz kurslarına katılımın yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, genç sporculara başarılar diledi. Finike Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek ise "Açtığımız 27 kursa, 7 ile 16 yaş arasında 821 çocuğumuz katıldı" bilgisini verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Finike’de rekor katılım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN