Finike’de rekor katılım

BUGÜN NELER OLDU

FİNİKE Halk Eğitimi Merkezi tarafından farklı branşlarda açılan yaz spor okulları büyük ilgi görüyor. Yüzme, basketbol, voleybol, futbol, satranç, jimnastik, tekvando, kick boks, bocce, masa tenisi, kort tenisi, serbest güreş branşlarında açılan yaz kurslarına katılımın yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, genç sporculara başarılar diledi. Finike Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek ise "Açtığımız 27 kursa, 7 ile 16 yaş arasında 821 çocuğumuz katıldı" bilgisini verdi.