Gamze’yi yaşatıyor

Antalya
'da acılı anne Döndü Bora, trafik kazasında ölen 19 yaşındaki kızı Gamze Yılbaş'ın adını kendi elleriyle yapıp 'Gamze' adını verdiği bez bebeklerde yaşatıyor. Bora, bebekleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hematoloji ve onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklara dağıttı. Kızının çocukları çok sevdiği için hemşirelik mesleğini seçtiğini söyleyen anne Bora, "Şimdi melek olan kızımın birinci ölüm yıldönümü. Gamze adını verdiğim bez bebeklerimi, tedavi gören çocuklara dağıtarak, onların bir an da olsa yüzlerini güldürmek istedim" dedi. YOKLUĞU ÇOK ZOR
Kazanın üzerinden bir yıl geçmesine karşın hala kızının yokluğuna alışamadığını anlatan Bora, "Kızımın bana bıraktığı Duman isimli kedisi ile hayatımıza devam ediyoruz. Gamze'nin yokluğuna Duman da ben de alışamadık. Duman'ın gözü kulağı hep kapıda, her an gelecekmiş gibi yolunu gözlüyoruz" diye konuştu. Sağlık kolejini bitirip özel bir hastanede staja başlayan hemşire adayı Gamze Yılbaş, arkadaşları İlayda K., Yaren Su Ş. ile 19 Temmuz 2017'de geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Anne Döndü Bora, otomobilin sürücüsü İlayda K. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.