İmar Barışı’na ilgi

ÇEVRE
Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya
'da gerçekleştirilen İmar Barışı'na 70 binin üzerinde başvuru yapıldığı açıklandı. Yapı kayıt belgesi alan konut alanı 25 bin 500, ticari alan 6 bin 500 ve tarımsal alan da bin 500'e ulaştı. Başvurusu yapılan toplam alanın 6 milyon 770 bin metrekareye ulaştığı bildirildi. 31 EKİM'DE BİTECEK
İmar Barışı için toplam 11 milyon 413 bin 513 lira yatırıldığı ifade edildi. 31 Ekim'e kadar devam edecek başvurular kapsamında başvuru sayısının 100 binleri aşması bekleniyor. Başvuruların ardından ücret ödemesinin ise 31 Aralık'ta son ereceği vurgulandı. BİLGİLENDİRME SÜRÜYOR Antalya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde de başvuru sürecine yardımcı olmak adına şehir plancısı ve harita mühendisi gibi teknik personelin yer aldığı özel bir alan ayrıldı. Vatandaşı doğru bilgilendirmeye dikkat ettiklerinin kaydeden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Antalya'da belediyelere, muhtarlara ve ticaret odalarına sunumlar yaparak konuyla ilgili bilgilendirildiğini anlattı. FORM DOLDURULUYOR
Altınay, İmar Barışı'nın 31 Aralık 2017 öncesi mevzuata aykırı yapılmış yapıları kapsadığını söyledi. Yapı Kayıt Belgesi almak için e-Devlet üzerinden form doldurularak müracaatta bulunulduğunun altını çizen Altınay, ardından yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı kayıt belgesi bedelinin yatırıldığını açıkladı.