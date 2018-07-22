Kepez’de spor aşkı

Antalya
LYA Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, yaz spor okulu öğrencilerini ziyaret etti. Antrenörlerden çocuk ve gençlerin spor eğitimleri ile ilgili bilgi alan Başkan Ünlüoğlu, veliler ve öğrencilerle de sohbet ederek, istek ve önerileri dinledi. Antalya
'nın uzak noktalarına ulaşabildiklerini ve on yıldır sürdürülen çalışmalarda en parlak döneme gelindiğini belirten Başkan Ünlüoğlu, spor kulübünün hızla büyüdüğünü ve yeni projelerin yolda olduğunu müjdeledi. ELLERİNDEN TUTUYORUZ
Görüşme yaptığı veli ve öğrencilerin memnuniyetlerinin kendilerini mutlu ettiğine değinen Ünlüoğlu, "Çocuklarımızı gözümüzden sakınıyoruz. Bu nedenle eğitim gördükleri tesislerimizde güvenlik ve kaliteden asla ödün vermiyoruz. Spor yapmak isteyen her çocuğumuzun elinden tutuyor, yeteneklerini geliştirmesini sağlıyor ve Kepez Belediyespor'un alt yapısında yer almasına imkan tanıyoruz" dedi.