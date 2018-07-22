Murat Özgen: Karar sizin

DÜN
askerlik arkadaşım Hüseyin Batuk aradı. Yukarıkocayataklı. 'Transfer
yok mu devrem' dedi. Yok dedim. Çünkü para yok.
'O zaman bu sene kombine almayalım' dedi. 'Sen almazsan transfer nasıl olacak' dedim. 'Doğru diyorsun alalım Antalya
sahip çıkalım' dedi.
Olay bu kadar basit.
Bugüne kadar mali durumla ilgili de çok fazla bir görüş belirtmedim.
Çünkü aslında ne olduğunu hepimiz biliyoruz.
Ancak bugün bir önceki başkana sallayanlara neden ondan öncekini yazmıyorsun diyorlar, bugünkü başkana sallayanlar önceki başkanların ne yaptığını unutuyorlar. Hepimiz biliyoruz ki hepsi kulübü zarara uğrattı. Hiçbirinin savunulacak tarafı yok. Gidiş yolu farklı, sonuç aynı.
Geçen sezon takımın ligde kalmasının 1 numaralı faktörü taraftarken beni asıl endişelendiren, bu sezon taraftarın bir kısmının kulübüne sırt çevirmesi.
Tamam kalbiniz kırıldı. Kabul ediyorum.
Ama nereye kadar? Neyin olmasını bekliyorsunuz?
Bakın arkadaşlar hepimiz neler gördük neler. Kaç başkan, kaç yönetim, kaç hoca. Hepsi gitti biz kaldık.
Atatürk Stadı'ndan Mardan'a, Akdeniz Üniversitesi'nden Antalya Stadı'na. Gelen gitti bir daha gelmedi. Biz hep buradaydık.
Bir arma bir de biz.
Gerisi yalan.
Peki şimdi armayı yalnız mı bırakacağız.
Peki şimdi alt yapısından yetiştiği kulübe kaptanlık yapıp küme düştüğünde saha ortasında ağlayan Zeki ve Musa'yı yalnız mı bırakacağız?
Peki şimdi takım küme düşüyor diye devre arasında kaçanlar varken delikanlı gibi mücadele eden Hakan'ı, Yekta'yı, Ferhat'ı yalnız mı bırakacağız?
Artık bizden biri gibi olan Diego'yu Chico'yu, Boffin'i, Celustka'yı yalnız mı bırakacağız?
El Kabir, Djourou, Jevtovic gibi ilk fırsatta tüyenler varken Charles, Maicon, Vainqueur'u yalnız mı bırakacağız?
Hiç hesapta yokken acaba milli takıma gider mi diye düşünülen Sangare'yi yalnız mı bırakacağız?
Milli oyuncularımız Harun ve Doğukan'ı yalnız mı bırakacağız?
Alt yapıdan çıkan gençlerimiz Yusuf, Mustafa, Tayfun ve diğerlerini yalnız mı bırakacağız?
Ya 39 numaralı Afrika Aslanı Doukara'yı?
Bana sorarsanız maça gitmemek bir eylem değil, eylemsizlik. Gelirsin maça, sahadakine destek verirsin. Gerisi gelip geçici. Bugün tepki koyduğun kişiler için destek vermediğin takımı yarın bulamayabilirsin.
Soruyorum kim kaybeder?
Gültekin Gencer'i, Ali Şafak Öztürk'ü, Cihan Bulut'u sevmemekle Antalyaspor'u sevmek arasında bir tercih yapacaksanız, Karar sizin.
Ya bir damla su verin, ya bir toprak da siz atın.