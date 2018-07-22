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Pehlivanlara kutlama

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 657’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne damga vuran Antalyalı pehlivanları başarıları için kutladı

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Pehlivanlara kutlama
AntalyaLYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı geçen sene olduğu gibi bu sene de Kırkpınar'da büyük başarı kazandı. ASAT'ın güreşçileri Kırkpınar Güreşleri'nin en çok şampiyonluk ve en çok madalya alan kulübü oldu. 6 boyda final, 3 boyda da yarı finale kalma başarısı gösteren ASAT'ın pehlivanları 3 altın, 3 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı. Bu sonuçla ASAT Spor Kulübü, son 3 yıldır olduğu gibi takım halinde bu yıl da şampiyon olmayı başardı.

YÜZDE 80'İ ANTALYALI
Kırkpınar'da er meydanında ter döken tüm güreşçileri kutlayan ve başarılarından ötürü tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Kırkpınar'da son 10 yılda 8 başpehlivanlık lı pehlivanlarımızın oldu. Bu yıl Kırkpınar'daki güreşlerde miniklerden başpehlivana kadarki madalyaların yüzde 80'i Antalyalı sporcularımızın oldu. Hangi kulüpten olursa olsun Antalya'mızı başarıyla temsil eden tüm pehlivanlarımızı kutluyorum" diye konuştu.
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Pehlivanlara kutlama
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