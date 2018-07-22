Polisten öğrencilere istismar eğitimi

Antalya
LYA'NIN Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Kuran kursu öğrencilerine cinsel taciz ve istismardan korunmak için bilgi verildi. Eğitimlerin sonunda öğrencilere yapboz ve su matarası hediye edildi. Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Ülkemizde yaşanan istismar ve kaçırma olaylarından sonra çocuklarımızın daha tedbirli olmaları amacıyla bu tür eğitimlere başvurduk" dedi ve eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Polis çocuklara özellikle cinsel istismar ve kaçırma olaylarına karşı ne yapmaları gerektiği konularında bilgi verdi.