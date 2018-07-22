Sola Cissokho

T
emlikler nedeniyle mali kriz içinde boğuşan Antalya
spor, eski oyuncusu Serdar Korkmaz, alt yapıdan yetişen Osman Çelik ve Kemerspor'dan alınan gelecek vadeden futbolculardan sonra ilk hedef transferini gerçekleştirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın geldiği günden bu yana söz ettiği sol bek transferi nihayet gerçekleştirildi. Sakıb'ın Kayserispor'a gitmesinin ardından doğan boşluk, Malatyaspor'dan Aly Cissokho ile dolduruldu. TRAORE RİZE'YE
Bu bölge için birçok isim ortaya atılmasına rağmen son olarak Armand Traore ile görüşmelere başlayan Antalya
spor yönetimi maddi konularda anlaşamayınca transfer gerçekleşmedi. Traore'nin Çaykur Rizespor'a imza atmasının ardından Malatyaspor'da geçen sezon forma giyen Aly Cissokho ile kesin anlaşma sağlandı. Senegal asıllı Fansız futbolcu, Malatyaspor'un kampından ayrıldı. Asıl mevkisi savunmanın solu olmasına rağmen sol önde veya sol stoperde de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 2 Ağustos tarihinde Aston Villa'dan Malatyaspor'a transfer olmuştu. Kariyerinde Porto, Lyon, Valencia, Liverpool, Aston Villa ve Olimpiakos gibi takımların formasını giyen Cissokho geçen sezon Süper Lig'de 30, Türkiye Kupası'nda 2 kez Malatyaspor forması giymiş, 4 asiste de imzasını atmıştı. BUGÜN RAKIP KUWAIT
ANTALYASPOR, Hollanda kampının ikinci hazırlık maçında bugün Kuwait Sports ile oynayacak. İlk maçında Fortuna Sittard takımını Halim Terry'nin golüyle 1-0 yenen Antalyaspor, bugün ikinci kez gücünü test edecek. Arnhem kentinde oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Antalyaspor yarın da Oosterbeck kentinde saat 19.00'da Hollanda'nın Silvolde ile karşılaşacak. Akrep, 25 Temmuz'daki Ado Den Haag maçının ardından Antalya'ya dönecek.