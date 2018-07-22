Zengin Hintli para basıyor

Antalya
'yı Hint düğünlerinin merkezi yapma girişimi tuttu. İlk Hint düğününe 2011'de Mardan Palace'ta ev sahipliği yapılırken, 2018 bahar döneminde Türkiye genelinde 7 Hint düğünü gerçekleşti. Bunlardan 5'inin adresi Antalya
oldu. Sonbahar döneminde ise 7 düğün için onay alındı. 2019 için de hedefler büyük. Hint düğün organizasyonlarını yürüten Inventum Mice Turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, 2018'de 15 düğün ile rekor kırdıklarını, 2019 hedeflerinin ise 30 düğün olduğunu duyurdu. Özpak, bu düğünler için kontratların imzalandığını, planlama aşamasına geçildiğini sözlerine ekledi. Düğünlerin büyük bölümü yine Antalya'da yapılacak. 4 MİLYON DOLAR
Özpak, yapılan düğünlerin 400 ile bin davetli arasında değişen büyüklükte olduğunu söyledi. Düğünlerde ortalama 3 gece 4 gün konaklandığının altını çizen Özpak, bu düğünlerin bütçesinin de 500 bin dolardan başladığını ve 4 milyon dolara kadar çıktığını belirterek, "Tavan fiyat yok. Yapılabilecekler sadece hayal gücüyle sınırlı" dedi. Antalya'da son olarak düğünün yapıldığı otele Kapadokya'dan balon getirerek dikkatleri üzerlerine çeken Bünyat Özpak, "Hindistan'da düğün organizasyonlarını planlayan büyük firmalar var. Bu firmalar ile birlikte çalışıyoruz. Onların düğünle ilgili taleplerini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Kapadokya'dan getirdiğimiz balonu gelin arabası yaptık. Gelecek düğünlerde de farklı organizasyonlar yapabiliriz" diye konuştu. HEDEF İKİNCİ TAYLAND OLMAK
HINDISTAN'DAN her yıl on binlerce çiftin yurtdışında görkemli düğünlerle evlendiğini hatırlatan Özpak, yıllık cironun 40 milyar dolara ulaştığı ve bundan en büyük payı da Tayland'ın aldığını ifade etti. Özpak, "Antalya'da en az 100 otel Hint düğünlerine uygun altyapıya sahip. Amacımız Antalya'yı ikinci Tayland yapmak. Düğün tarihlerinin mart-mayıs ile ekim-nisan dönemlerinde yani sezon öncesi ve sonrası olması Antalya için büyük bir avantaj. Sezonu uzatmak için Hint düğünleri uygun bir alternatif" dedi.