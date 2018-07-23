4 kazada 21 yaralı

BATI Akdeniz'de hafta sonunda yollar yine can pazarına dönüştü. Antalya
'nın Elmalı ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri ile Burdur
'da meydana gelen kazalarda 21 kişi ölümden döndü. Antalya
'nın Elmalı ilçesindeki kazada çakıl yüklü traktör kontrolden çıkarak devrildi. Osman Duran ve Ömer Durmuş traktörün altında kalarak yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi. SEYDİKEMER'DE 7 YARALI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Oruç Avcı idaresindeki 07 EZL 93 plakalı otomobil, Hasan Özteke yönetimindeki 03 PT 374 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile Zeynep ve Barlas Özteke, Büşra, Hilmiye ve Hasan Oruç yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye'deki hastanelerde tedaviye alındı. Yakaldırılan
yati tehlikesi bulunmuyor. Burdur'da 2 ayrı yerde meydana gelen kazalarda ise 12 kişi yaralandı. Kökez Köyü yakınlarındaki kazada, Şeref B. (65) yönetimindeki 15 NR
667 plakalı otomobil ile Adnan K. (44) yönetimindeki 07
ELB 15 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Gizem K. (18), Hasan Mert K. (8), Osman G. (73), Ayşe K. (73), Zehra G.(70) Gülümser B. (62) yaralandı. OTOMOBİL TAKLA ATTI
İsmail Sarıçam idaresindeki 34 BF 5754 plakalı otomobil ise, Burdur- Fethiye kara yolunun 20. kilometresi Karaçal mevkisinde devrildi. Ters dönen otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkan sürücü Sarıçam ile araçtaki eşi Fatma (49), oğlu Ahmet Emin (17), torunu Miraç Savaş (4) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.