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Alanya polisi huzuru sağlıyor

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
Alanya polisi huzuru sağlıyor
Antalya'NIN Alanya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Türkiye Güven-Huzur Uygulaması' kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması yapılırken araçlar da didik didik aranıyor. Ayrıca 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması- 2' denetimleri kapsamında başta kavşak, park ve cami gibi kamuya açık kentsel mekanlarda eş zamanlı uygulama başlatıldı. Araç camı silen, mendil ve çiçek satan, insanları taciz ederek para isteyenler gibi kamu düzenini bozanlara ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
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Alanya polisi huzuru sağlıyor
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