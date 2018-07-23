Avrupalıya ekoturizm

TURİZMDE çeşitliliğin artırılması konusu gündemdeki yerini korurken ekoturizmin önemli bir etken olduğu hatırlatıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ekoturizm Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alparslan, Antalya
'nın deniz, kum ve güneş turizminde ulaşacağı son noktaya geldiğini belirterek "Turizm sadece deniz ve kumdan ibaret olmamalıdır. Ekoturizm dünyanın yükselen trendi. Turist, doğa ile baş başa kalarak kendini dinlemek ve hayatın içinde olmak istiyor" ifadelerini kullandı. TERCİH EDİLİYOR
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da ekoturizmi özellikle Avrupalıların tercih ettiğini söyledi. Turistin, doğayı tarihi, doğal güzellikleri seçtiğini aktaran Yağcı, "Türkiye, doğal güzellikleriyle ekoturizmin gelişmesi için önemli olanaklara sahip. 2023 hedeflerine ulaştırmak için turizm çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Ekoturizm de çeşitlilik için önemli bir Pazar" diye konuştu. Yağcı, Avrupalıların doğa ve tarih turizmini tercih ettiğini vurgulayarak Türkiye'nin önemli güzelliklere sahip olduğunu, her çeşit turizmin gelişebileceğini anlattı.