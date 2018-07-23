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Festival Boz ile başladı

Sahil Yaşam Parkı’nda, 1’inci başladı. Ünlü sanatçı muhteşem bir konserle sahilde renkli yaşama start verdi

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Festival Boz ile başladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in Konyaaltı'na 'pırlanta gerdanlık' olarak kazandırdığı, yeşilin maviyle buluştuğu 6.5 kilometrelik Sahil Yaşam Parkı 1'inci 'ne ev sahipliği yaptı. Festivalde ünlü sanatçı sahne aldı. Olbia Meydanı'nda halka açık gerçekleştirilen konsere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜREL'DEN ÇİÇEK
Murat Boz, muhteşem performansıyla Antalyalıları coşturdu. Birbirinden güzel parçalarını Antalyalılar için seslendiren Murat Boz, Antalya'da olmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalyalılar adına ünlü sanatçıya çiçek takdim etti.

ANTALYA IÇIN
Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı Konyaaltı'na kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Her şey sizler ve Antalyalı hemşehrilerim için. Murat Boz ile gerçekleştirdiğimiz 1'inci Yaz Festivali'nde hepinize eğlenceli bir gece diliyorum" dedi.
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