Festival Boz ile başladı

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in Konyaaltı'na 'pırlanta gerdanlık' olarak kazandırdığı, yeşilin maviyle buluştuğu 6.5 kilometrelik Sahil Antalya
Yaşam Parkı 1'inci Yaz Festivali
'ne ev sahipliği yaptı. Festivalde ünlü sanatçı Murat Boz
sahne aldı. Olbia Meydanı'nda halka açık gerçekleştirilen konsere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve çok sayıda vatandaş katıldı. TÜREL'DEN ÇİÇEK
Murat Boz, muhteşem performansıyla Antalyalıları coşturdu. Birbirinden güzel parçalarını Antalyalılar için seslendiren Murat Boz, Antalya'da olmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalyalılar adına ünlü sanatçıya çiçek takdim etti. ANTALYA IÇIN
Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı Konyaaltı'na kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Her şey sizler ve Antalyalı hemşehrilerim için. Murat Boz ile gerçekleştirdiğimiz 1'inci Yaz Festivali'nde hepinize eğlenceli bir gece diliyorum" dedi.