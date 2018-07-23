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Karain’e UNESCO düzenlemesi

Antalya ’nın UNESCO kalıcı listesine alınması için gerekli düzenlemelerde son aşamaya gelindi

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Karain’e UNESCO düzenlemesi
TÜRKIYE'DE tek neandertal (ilk insan türü) kalıntılarının bulunduğu, 1994'ten beri UNESCO geçici listesinde yer alan 'nın kalıcı listeye alınması için düzenlemeler tamamlanıyor. Antalya kent merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Katran Dağı'ndaki mağara, Anadolu'da en eski yerleşim birimleri arasında yer alıyor. Paleolitik çağdan Roma dönemine kadar sürekli iskan olarak kullanılan mağara, sarkıt, dikit ve büyük sütunlarla bezeli doğal oluşumlarıyla dikkati çekiyor. Mağara, her mevsim turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

EKSİKLER TAMAMLANDI
Merhum Prof. Dr. Kökten'in 1946'da keşfettiği ve kazılarda ilk insanlar olarak da bilinen neantertal insanlar ile su aygırı, gergedan, aslan, fil gibi hayvan kalıntılarının da bulunduğu mağara, insanlık ve doğa tarihine de ışık tutuyor. Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, "UNESCO'dan uzmanlar geldi, inceledi. Bazı eksiklikler buldular. Bunun üzerine bölgede çevre düzenlemesi yapıldı, eksiklikler tamamlandı. Aşağıdaki müzeyi de oluşturabilirsek UNESCO Dünya Kültür Kalıcı Mirası Listesi'nde Karain Mağarası da yer alacaktır" diye
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Karain’e UNESCO düzenlemesi
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