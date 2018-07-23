Oto yıkamaya kadın eli

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB
) tarafından iş kuracak girişimcilere verilen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan kadın girişimci adayı, hayali olan oto yıkama dükkanını açacak. Eğitimi tamamlayan 23 yaşındaki Şaver Yakut
, Girişimlik Belgesi alarak hayaline bir adım daha yaklaştığını belirtirken oto yıkma dükkanı için kolları sıvayacağını söyledi. KADIN SÜRÜCÜLER GELECEK
Turizm acentesi ve oto kiralama sektöründe üç yıldır çalışan Şaver Yakut (23), sektörde kadın sürücüler için oto yıkma eksikliğini görerek uzun süredir düşündüğü oto yıkama açma fikrini uygulamaya karar verdiğini belirtti. Yakut, "Çalıştığım şirkette erkekler kadar kadın şoförler de var. Ama araç bakımı konusunda kadınlar sorun yaşıyor. Kadınların sanayiye araç bakımı veya temizliği için gitmeleri zor oluyor" dedi. FARKLI KONSEPT
Normal oto yıkamalardan daha farklı bir konsept oluşturmayı düşünen Yakut, "Kadın bir sürücü aracı ile geldiğinde temizliğinden bakımına aracının tüm eksiklerinin giderilmesine yönelik bir konsept düşünüyorum. Gelen araç ile ilgili tüm sıkıntıların aynı yerde halledilebileceği bir konsepti hayata geçirmek istiyorum. Ayrıca yıkamaya gelen araç sahiplerinin sıkılmadan rahatça vakit geçirebilecekleri kafeterya da projenin içerisinde olacak" diye konuştu. BAŞARILI GİRİŞİMCİYE KATKI
KOSGEB İl Müdürü Şükrü Mısırlı ise, kendi işinin patronu olmak isteyenlerin 4 günlük eğitim sonunda belge almaya hak kazandıklarını söyledi. Üretim yapmak isteyen her girişimciye KOSGEB aracılığı ile devletin 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi imkanı sağladığını söyleyen Mısırlı, "Tek amacımız ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayarak başarılı girişimcileri yetiştirmek" dedi.