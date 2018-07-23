Rögarda can pazarı

ISPARTA
'DA bahçıvan olarak çalıştığı evin tıkanan kanalizasyon giderini açmak için rögardan içeri giren adam, kullanılan temizlik malzemesi ve asitten etkilenerek hastanelik oldu. YOĞUN BAKIMA ALINDI
İstiklal Mahallesi'nde Mesut Ş.'ye ait evde bahçıvan olarak çalışan Sait Y., evin kanalizasyon giderindeki tıkanmayı açmak için rögar kapağını açarak içeri girdi. Sait Y., bir süre sonra kimyasal maddelerden etkilenerek rahatsızlandı. Rögardan içeri giren adam, hareketsiz kalınca güçlükle çıkarılabildi. Sait Y.'nin, ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve burada gerekli tedavi işlemleri için yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.