28 günlük mutluluk

Antalya
'NIN Manavgat
ilçesinde Ramazan Karadeniz
'in (42) mayıs ayında evlendiği aynı yaştaki F.C. Karadeniz, nikahtan 28 gün sonra 13-14 bin liralık altın ve evdeki tüm eşyalarla ortadan kayboldu. BARDAK BİLE BIRAKMADI
Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bir otel mutfağında çalışan Ramazan Karadeniz, geçen yıl arkadaşları aracılığıyla F.C. ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikili mayıs ayında Manavgat'ta evlendi. F.C. Karadeniz, 19 Haziran akşamı eşi iş yerindeyken iddiaya göre evde bulunan tüm eşyaları bir kamyonete yükledi. Komşularına evden taşındıklarını söyleyen F.C. Karadeniz, eşinin haberi olduğunu da belirtti. Saat 01.00 sıralarında işten geldiğinde büyük şok yaşadığını söyleyen Ramazan Karadeniz, "Evde hiçbir şey bırakmamış. Su içmek için bir bardak bile bırakmamış, hepsini götürmüş" dedi. 'SÜRÜNDÜRECEĞİM'
Eşinin M. adlı kişi aracılığıyla kendisine tehdit mesajları gönderdiğini söyleyen Ramazan Karadeniz, "Ben 22 yıl cezaevinde yattım, seni vurup yine yatarım diye mesaj gönderiyor. Boşanma davası açtım. Beni tehdit ettikleri için savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi. Ramazan Karadeniz, boşanma davası açtığı eşinin, avukatına, "Boşanmayacağım, onu süründüreceğim" dediğini de söyledi.