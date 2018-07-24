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Borcunu ödeyenin sicili temizlenecek

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Borcunu ödeyenin sicili temizlenecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi vergi borcu bulunan vatandaşları yapılandırmadan yararlanmaya çağırdı. 31 Temmuz'da sona erecek kampanya kapsamında emlak ve çevre temizlik vergisi dışında kalan tüm vergi borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların borç faizleri silinirken sicilleri de temizlenecek. Vergi barışından yararlanmak isteyenler başvurularını Büyükşehir Belediyesi'ne şahsen yapabilecekleri gibi internet üzerinden www.antalya.bel.tr adresinden de yapabilecek.
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Borcunu ödeyenin sicili temizlenecek
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