Borcunu ödeyenin sicili temizlenecek

Antalya
Büyükşehir Belediyesi vergi borcu bulunan vatandaşları yapılandırmadan yararlanmaya çağırdı. 31 Temmuz'da sona erecek kampanya kapsamında emlak ve çevre temizlik vergisi dışında kalan tüm vergi borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların borç faizleri silinirken sicilleri de temizlenecek. Vergi barışından yararlanmak isteyenler başvurularını Antalya
Büyükşehir Belediyesi'ne şahsen yapabilecekleri gibi internet üzerinden www.antalya.bel.tr adresinden de yapabilecek.