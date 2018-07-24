Devlet yara saracak

Antalya
'nın Aksu ilçesinde çıkan ve Murtuna, Kurşunlu, Alaylı ve Yurtpınar mahallelerinde etkili olan orman yangınının yaraları sarılmaya başlandı. Aksu Kaymakamlığı ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri bölgeyi gezerek hasar tespit çalışması yaptı. FELAKET UCUZ ATLATILDI
Yangında çiftçilere ait evler, seralar, traktör ve kamyonet ile çok sayıda tarım makinesi zarar gördü. Hasar tespit çalışmasında ilk belirlemelere göre 58 çiftçi zarar gördü, lüks bir villa ile 8 sera yandı. Yangında 60 hektarlık alandaki hasarın detayları ortaya çıktı. 5 dönüm alan üzerinde bulunan yüzlerce palmiye ağacı kurtarılamadı. Seraların içerisinin boş olması nedeniyle zararın hafif atlatıldıkaldırılan
ldi. VİLLASI KÜLE DÖNDÜ
Yangında orman içerisinde bulunan bir villa ise küle döndü. Villa sahibi Asube Evrensel Sönmez, yangında canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Villasında bir toplu iğne bile kurtaramadığını belirten Sönmez, köpeklerini ise son anda kurtarabildiğini belirtti. Evine kadar ulaşan yangında down sendromlu oğlu Osman Sargın (42) ile dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan, yürüme güçlüğü çeken Nazife Sargın (79), tedavisinin ardından taburcu edildi. Sargın, gözü gibi baktığı ormanın yandığını belirterek, "Yangında dumandan zehirlendim. Zehirlenip gideydim de bu dertleri görmeyeydim. Çok korktum. Süründüm de kimseler gelmedi" diye konuştu. Çiftçi Murat Üçkarış (54) da yangının kendiliğinden çıkmadığını, mutlaka insan kusuru bulunduğunu söyledi. Felaketin her türlüsünün kötü olduğunu kaydeden Üçkarış, "Afet büyük boyuttaydı ama buna da şükürler olsun. Can kaybı olmadı. En büyük sevincimiz o ama maddi zarar var. 40-50 yıldan beri var olan ormanlarımız, ciğerlerimiz yok oldu. Alışmak kolay olmayacak" ifadelerini kullandı. TEKRAR AĞAÇ DİKİLECEK
Ormandaki çam ağaçları ise yanmaya devam ediyor. Antalya
Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının çıkış nedeni ve zararın boyutlarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dikici, "Yangında mağdur olan vatandaşlarımız var. Onlarla kaymakamlık ilgileniyor. Ormanlık alanda yeşillendirme çalışmalarını ise bu yıl tamamlarız. Zarar tespit çalışmalarının ardından bölge temizlenecek, yanan ağaçlar kesilecek, yeni tohumlar atılacak. Tüm bu işler bu yıl tamamlanır, gelecek yıl bölge yeşillenmeye başlar" dedi. ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
AKSU Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin de yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği, araştırmaların sürdüğü bilgisini vererek, hem ormanın hem de seraların zarar gördüğünü ifade etti. Şahin, alanın yeniden yeşillendirilmesi ve üreticilerin zararlarının giderilmesini beklediklerini sözlerine ekledi. BİZ GÖREVE HAZIRIZ
YANGIN bölgesini Antalya İnşaat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş da gezdi. Yanan seraları tek tek inceleyen Karataş, bölgede zarar gören çiftçilerin acil ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını, bunun için bölgede çalışma yaptıklarını söyledi.