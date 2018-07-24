Ermenek’te aynı görüntü

Antalya
'NIN Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi
'nde CHP'li Muratpaşa Belediyesi
tarafından üzerinde ağırlıklı olarak subasman, bahçe, sera ve az sayıda ticari alan bulunan 110 parselin mülkiyet sorununun giderilmesi için açılan ihale yine olaylı geçti. Daha önce de 7 kez ihale edilen arsalar için yaşanan kavgayı polis biber gazı kullanarak önledi. POLİS ÖNLEM ALDI
İhale öncesinde polis ve çevik kuvvet güvenlik önlemi aldı. Ermenek sakinleri, arazi için ihaleye dışarıdan giren vatandaşlar olduğunu iddia ederek zabıta ekiplerine ve polise tepki gösterdi. Bazı mahalleliler ise kendi arazisine dışarıdan başka şahıslar ile komşularının girdiğini ileri sürerek hem komşularıyla hem de belediye yetkilileriyle tartıştı. 30 yıldır parseli elinde bulunan bir kişinin arazisinin ihalesine başka bir kadının girdiğini gören mahalle sakinlerinin tepkisi sert oldu. BİBER GAZI KULLANILDI
İhaleye girenler ile mahalle sakinleri arasında bir anda yumruklu kavga çıktı. Polis kavgayı ayıramayınca biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Biber gazından etkilenen İhsan A., "31 yıldır arsamın vergisini veriyorum. Şimdi ihaleye başka birisi giriyor, bu haksızlık. 31 yıldır ben vergisini veriyorum. İhaleye giren bayanın elini tuttum ondan sonra bir başkası beni yumruklamaya başladı" dedi. İhaleye, aralarında çok sayıda gayrimenkul şirketi ve müteahhidin de bulunduğu 800'ün üzerinde başvurunun olduğu iddia edildi. SATIŞA TEPKİ GÖSTERDİ
Bir gayrimenkul şirketinde yönetici olan Şeniz Çetin, gayrimenkul şirketlerinin sahipli arsaların ihalelerine girmesine tepki gösterdi. Çetin, "Bu insanlar yıllardır orada emek veriyor. Bu topraklar o insanlara ait, cüzi de olsa para ödemişler. Ne şahıs ne de firmalar ihaleye girmemeli" diye konuştu. USULSÜZLÜK İDDİASI
BAZI vatandaşlar ise ihale şartnamesine uygun hareket edilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bölgede yaşayan Alim Yılmaz, şartnameye göre ihaleye katılacakların geçici teminatları 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar yatırması gerektiğini hatırlatarak, "Ancak Muratpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı veznelerde saat 18.30'a kadar üzerinde saat yazmayan makbuzların alınarak veznelere teminatların ödendiğini tespit ettik. Önceki ihalelerde de büyük firmalara yardımcı olduğunu tespit ettim" diye konuştu. Kavganın ardından çevik kuvvet ekipleri, merkezin önünde önlem aldı. İhale kaldığı yerden devam etti.