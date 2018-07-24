Gençliğe yatırım

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 81 il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen, ücretsiz İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları açıldı. Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen yaz spor okullarında, 8-15 yaş arasındaki sporcular 35 branşta öğrenciler ücretsiz spor yapma imkanı buluyor. 19 ilçede gerçekleşecek yaz spor okullarında 400 antrenör de öğrencilere eğitim veriyor. ENGELLİLERE DAVET Antalya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları'nın sporun tabanını oluşturduğunu belirterek "5-18 yaş grubundaki öğrencilerin boş zamanını sporla değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için ücretsiz olarak yaz spor okullarında kurslarımızı açtık. Geçen yıl 81 il arasında nüfus oranına göre il spor merkezlerine başvuran 43 bin 63 öğrenci sayısıyla Türkiye genelinde önemli bir konumdaydık. Bu sezon da yoğun başvuru olacağına inanıyoruz" dedi. Hacıcaferoğlu, sporun her branşında olmaları için engelli bireylere de, kurslara katılmaları için davette bulundu. Yaz Spor Okulları kurslarına katılmak için detaylı bilgi 'antalya.gsb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek.