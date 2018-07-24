Nakilde mutlu son

Antalya
'da evlendikten 6 ay sonra böbrek rahatsızlığı ortaya çıkan Merve Küçükdemir
(26), yasal süre olan 2 yılı doldurduktan sonra eşi Serdar Küçükdemir
'den nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Başarılı operasyon, Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. 2 YILLIK SÜRE TAMAMLANDI
Antalya'da 2015 yılında evlenen Merve ve Serdar Küçükdemir çifti, 6 ay sonra bebek sahibi olmak için doktora başvurduklarında şoke oldu. Yapılan kan tahlillerinde böbrekle ilgili sorunu olduğu ortaya çıkan ve acil nakil olması gerektiği söylenen Merve Küçükdemir'e, eşi böbreğini vermek istedi. Ancak nakil için yasa gereği en az 2 yıllık evli olmaları gereken çiftin bu isteği yerine getirilmedi. BEBEKTEN ÖNCE BÖBREK
Bekleme sürecinde başka böbrek bulunamayan Merve Küçükdemir, evliliklerinde 2 yılı doldurduklarında, eşi Serdar Küçükdemir'den alınan böbrekle yaşama tutundu. Eşinin böbreğiyle sağlıklı bir yaşama yeniden merhaba diyen Merve Küçükdemir, "Daha önce hiç hastaneye bile gitmemiştim. Hastalığım çıkınca şoke oldum. Şimdi sevdiğim insanın böbreğini taşıyorum. Onun bebeğinden önce böbreğini taşıdığım için çok mutluyum. Şimdi birbirimize daha çok bağlıyız. O bana canından bir parça verdi" dedi. GEÇ BULDUM KAYBEDEMEM
Merve Küçükdemir'in annesi Filiz Işık (48) ise "Allah kızıma da damadıma da uzun ömür versin" dedi. Serdar Küçükdemir de "Eşimi genç yaşta kaybetmek istemiyordum. Çünkü onu zaten geç bulmuştum" diye konuştu. Ekibiyle birlikte ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı.