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OSB alevlere teslim

’ndeki yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınlarında kullanılan 1 uçak ve 2 helikopter de havadan müdahale etti

Giriş Tarihi: 24.7.2018
OSB alevlere teslim
Antalya 2. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dün saat 15.00 sıralarında fabrika bahçesinde stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler korku dolu anlar yaşattı. LPG

TANKLARI PATLADI
Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, fabrikaya ait diğer binaya da sıçradı. LPG tanklarının bulunduğu alanda patlama sesleri duyuldu. Dumandan etkilenen bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

30 METRE YÜKSELDİ
Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ile 1 uçağın müdahale ettiği yangında alevler 30 metreye ulaştı. Söndürme çalışmaları sırasında helikopterin alevlerin aniden yükselmesi sonucu tehlike atlatması yürekleri ağza getirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi. Yangında ölen ya da yaralananın bulunmadığı bildirildi.
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OSB alevlere teslim
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