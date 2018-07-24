OSB alevlere teslim

Antalya Organize Sanayi Bölgesi
2. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dün saat 15.00 sıralarında fabrika bahçesinde stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler korku dolu anlar yaşattı. LPG
TANKLARI PATLADI
Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, fabrikaya ait diğer binaya da sıçradı. LPG tanklarının bulunduğu alanda patlama sesleri duyuldu. Dumandan etkilenen bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 30 METRE YÜKSELDİ Antalya
Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ile 1 uçağın müdahale ettiği yangında alevler 30 metreye ulaştı. Söndürme çalışmaları sırasında helikopterin alevlerin aniden yükselmesi sonucu tehlike atlatması yürekleri ağza getirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi. Yangında ölen ya da yaralananın bulunmadığı bildirildi.