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Tatilin adresi lavanta

Hafta sonunda deniz, kum ve güneş yerine farklı tercihlerde bulunanların adresi oldu. Lavanta bahçeleri dolup taşıyor

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Tatilin adresi lavanta
Bugüne kadar 6.5 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan Antalya'da yaşayanlarla çevre illerden gelenler hafta sonunu deniz, kum ve güneş yerine 'daki lavanta bahçelerinde geçirmeyi tercih ediyor.

MOR RENKLİ TATİL KEYFI
Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçeleri yoğun ilgi görüyor. Son yıllarda artan yetiştirme alanlarıyla hem Isparta hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan lavanta, sosyal medyada ününün artmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünlerin tadına bakıyor. Fethiye'den ziyarete gelen Aylin Şafak, medyada lavanta bahçeleriyle ilgili haberler gördüklerini ve merak ettikleri için Kuyucak Köyü'ne geldiklerini belirtti. Ziyaretçi Songül Köksal da ailece hafta sonunu lavanta bahçelerinde geçirdiklerini söyledi.

SOSYAL MEDYA ETKISI
Lavantalar arasında güzel fotoğraflar çektirdiklerini kaydeden Köksal, "Böyle güzel bir atmosferde vakit geçirmek iyi geliyor" dedi. 'den gelen Yusuf Akçakol ise sosyal medyada uzun zamandır lavanta bahçelerini takip ettiğini, lavantaları görmek istedikleri için hafta sonu Isparta'ya geldiklerini belirtti.
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Tatilin adresi lavanta
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