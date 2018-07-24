Timati Kemer’i ayağa kaldırdı

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde sahneye çıkan Rus R&B ve hiphop şarkıcısı Timati'yi yaklaşık 4 bin kişi izledi. Asıl adı 'Timur İldarovich Yunusov' olan Timati, kendisinin kurduğu 'Black Star Mafia' adlı grupta şarkıcı olarak ün yapan Doni ile birlikte sahneye çıktı. KEMER IKINCI EVIM
Timati'nin yaklaşık 1 saat süren konserini izleyenler görüntü ve fotoğraf çekti. Gece kulübünde bulunan turistler Timati'nin görüntü ve fotoğraflarını çekebilmek için birbiriyle yarıştı. Timati, 'İkinci evim' olarak nitelendirdiği Kemer'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.