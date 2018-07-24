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Türel hasta oldu

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Türel hasta oldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avdan 13. Helva Şöleni'ne katıldı. Avdan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği şölen büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avdan'a her gelişinde kendisine gösterilen yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirterek, "Az önce bir kardeşimiz geldi, 'Ben doktor değilim ama sizin hastanızım' dedi. Gerçekten ben de doktor değilim. Ama bende sizin hastanızım" dedi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Halkın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Türel'e halı üzerine işlenmiş 'fotoğraf halı' hediye edildi. Kavurma, pilav, ayran ve helva ikram edilen Başkan Türel, Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte çadırda oturdu.
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Türel hasta oldu
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