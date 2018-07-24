Yabancılar Türkçeyi yaşayarak öğreniyor

TÜRKİYE
ve Türkçeyi yakından tanımak isteyen çok sayıda öğrencinin katıldığı Türkçe Yaz Okulu Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Türkçe ve Yabancı Dil
Öğretimi ve Araştırma Merkezi
'nde (TÖMER) başladı. SDÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Kahraman Kılavuz koordinesinde, 14 farklı ülkeden gelen 23 öğrenci, Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında hem Türkçe konuşma konusunda pratik yapma şansı bulacak hem de yapılan kültürel ve sanatsal gezilerle birlikte Türk kültürünü yakından tanıyarak, 12 Ağustos'a kadar Isparta'da kalacak. KÜLTÜRÜ TANIYORLAR
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) programı kapsamında, Türk düğünleri, tarihi ve kültürel mekanlar ile örfadet- gelenek ve görenekleri de yaşayarak öğrenme fırsatı bulan misafir öğrencilerin, Türkiye ve Türkçeyi yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor. Öğrenciler, aldıkları eğitimler kapsamında, Türkçe atasözleri, tekerleme ve deyimleri de öğrenerek, kültürü yakından tanıyor.