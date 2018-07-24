Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yabancılar Türkçeyi yaşayarak öğreniyor

Yabancılar Türkçeyi yaşayarak öğreniyor

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Yabancılar Türkçeyi yaşayarak öğreniyor
TÜRKİYE ve Türkçeyi yakından tanımak isteyen çok sayıda öğrencinin katıldığı Türkçe Yaz Okulu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Türkçe ve Öğretimi ve 'nde (TÖMER) başladı. SDÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Kahraman Kılavuz koordinesinde, 14 farklı ülkeden gelen 23 öğrenci, Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında hem Türkçe konuşma konusunda pratik yapma şansı bulacak hem de yapılan kültürel ve sanatsal gezilerle birlikte Türk kültürünü yakından tanıyarak, 12 Ağustos'a kadar Isparta'da kalacak.

KÜLTÜRÜ TANIYORLAR
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) programı kapsamında, Türk düğünleri, tarihi ve kültürel mekanlar ile örfadet- gelenek ve görenekleri de yaşayarak öğrenme fırsatı bulan misafir öğrencilerin, Türkiye ve Türkçeyi yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor. Öğrenciler, aldıkları eğitimler kapsamında, Türkçe atasözleri, tekerleme ve deyimleri de öğrenerek, kültürü yakından tanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yabancılar Türkçeyi yaşayarak öğreniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN